СФ одобрил закон о трехлетней отработке для выпускников медвузов

Ведомости

Совет Федерации (СФ) одобрил закон об отработке для выпускников медицинских вузов в муниципальных и государственных медучреждениях в течение трех лет под руководством наставника. Решение было принято на заседании СФ.

В поддержку законопроекта проголосовали 166 сенаторов, против не выступил никто. Воздержавшихся также не было.

11 ноября Госдума приняла законопроект, обязывающий выпускников медицинских вузов и колледжей проходить отработку в клиниках, оказывающих помощь по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Срок отработки будет зависеть от специальности медика, но не превысит трех лет. Отработка предусмотрена для студентов, обучающихся по программам медицинского и фармацевтического образования, независимо от бюджетной или коммерческой формы обучения. Выпускник сможет самостоятельно выбирать как регион, так и место работы. Получить периодическую аккредитацию специалиста и устроиться в частную клинику врачи смогут лишь по окончании наставничества.

Поправки внесут в законы об основах охраны здоровья граждан и об образовании. Изменения начнут действовать 1 марта 2026 г.

