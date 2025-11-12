СФ одобрил закон о трехлетней отработке для выпускников медвузов

11 ноября Госдума приняла законопроект, обязывающий выпускников медицинских вузов и колледжей проходить отработку в клиниках, оказывающих помощь по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Срок отработки будет зависеть от специальности медика, но не превысит трех лет. Отработка предусмотрена для студентов, обучающихся по программам медицинского и фармацевтического образования, независимо от бюджетной или коммерческой формы обучения. Выпускник сможет самостоятельно выбирать как регион, так и место работы. Получить периодическую аккредитацию специалиста и устроиться в частную клинику врачи смогут лишь по окончании наставничества.