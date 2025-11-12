Газета
Главная / Общество /

У берегов Кипра произошло землетрясение магнитудой 5,2

Ведомости

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Кипра, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 09:31 по всемирному времени (12:31 по Москве). Эпицентр находился в акватории Средиземного моря, примерно в 54 км к западу от Лимассола и в 6 км к северо-востоку от Пафоса. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км.

В течение 10 минут после основного толчка были зарегистрированы три афтершока различной глубины. В EMSC уточнили, что угрозы цунами нет.

7 ноября землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Калифорнийском заливе.

13 октября The New York Times (NYT) сообщила, что в Северной Америке может произойти катастрофическое землетрясение, если толчки в зоне субдукции Каскадия вызовут сейсмическую активность в зоне разлома Сан-Андреас. Сан-Андреас и Каскадия, где тектоническая плита Хуан-де-Фука встречает североамериканскую тектоническую плиту, встречаются у мыса Мендосино – самой западной точки Калифорнии (в 300 км к северу от Сан-Франциско). 

