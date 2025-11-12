В Госдуму внесли законопроект о гуманизации условного наказания

При этом, согласно постановлению пленума Верховного суда РФ № 58 от 22 декабря 2015 г., испытательный срок не является наказанием. Таким образом, осужденный, уже отбывший назначенный срок условного наказания, продолжает сталкиваться с ограничениями своих прав, если испытательный срок дольше самого срока осуждения.