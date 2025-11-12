Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Госдуму внесли законопроект о гуманизации условного наказания

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, направленный на гуманизацию института условного осуждения. Инициатором выступила депутат нижней палаты парламента Анжелика Глазкова.

Поправки предполагается внести в ст. 73 Уголовного кодекса РФ, регулирующую порядок назначения условного наказания. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас нередко возникают ситуации, когда испытательный срок превышает срок условного лишения свободы.

При этом, согласно постановлению пленума Верховного суда РФ № 58 от 22 декабря 2015 г., испытательный срок не является наказанием. Таким образом, осужденный, уже отбывший назначенный срок условного наказания, продолжает сталкиваться с ограничениями своих прав, если испытательный срок дольше самого срока осуждения.

«Настоящий законопроект направлен на исправление такой ситуации», – указано в пояснительной записке.

16 сентября также сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки Минюста, предусматривающие ужесточение наказания для условно осужденных военнослужащих за преступления против военной службы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь