В Госдуму внесли законопроект о гуманизации условного наказания
В Госдуму внесен законопроект, направленный на гуманизацию института условного осуждения. Инициатором выступила депутат нижней палаты парламента Анжелика Глазкова.
Поправки предполагается внести в ст. 73 Уголовного кодекса РФ, регулирующую порядок назначения условного наказания. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас нередко возникают ситуации, когда испытательный срок превышает срок условного лишения свободы.
При этом, согласно постановлению пленума Верховного суда РФ № 58 от 22 декабря 2015 г., испытательный срок не является наказанием. Таким образом, осужденный, уже отбывший назначенный срок условного наказания, продолжает сталкиваться с ограничениями своих прав, если испытательный срок дольше самого срока осуждения.
«Настоящий законопроект направлен на исправление такой ситуации», – указано в пояснительной записке.
16 сентября также сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки Минюста, предусматривающие ужесточение наказания для условно осужденных военнослужащих за преступления против военной службы.