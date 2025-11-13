В СФ поддержали отказ вузам в платных местах на программы с низким баллом ЕГЭ

В конце октября Минобрнауки предложило не выделять места на платное обучение по тем направлениям, где в 2025/26 учебном году средний балл за ЕГЭ был ниже 50. Места для платного приема не будут выделяться, если средний показатель платного набора студентов за три последние приемные кампании, умноженный на коэффициент популярности направления, будет менее 10. Вторым условием будет ситуация, при которой три последние приемные кампании в вузе не было набора студентов по другому источнику финансирования, т. е. бюджетному.