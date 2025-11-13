В СФ поддержали отказ вузам в платных местах на программы с низким баллом ЕГЭ
Инициатива Минобрнауки России не выделять платные места университетам на образовательные программы, где для поступления достаточно низкого балла ЕГЭ, требует поддержки. Она направлена на улучшение качества образования, заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.
«Если направление годами демонстрирует низкий средний балл ЕГЭ – это сигнал обратить внимание на актуальность содержания, профессиональный уровень преподавателей и востребованность выпускников», – подчеркнул он.
По словам Мурога, благодаря такому решению может увеличиться качество как подготовки абитуриентов, так и самого процесса обучения в вузе. При этом сенатор подчеркнул, что в этом случае важно учитывать региональные особенности. Он объяснил, что нельзя допустить ситуации, когда будут ослаблены образовательные возможности там, где «объективно сложнее привлечь сильных абитуриентов».
В конце октября Минобрнауки предложило не выделять места на платное обучение по тем направлениям, где в 2025/26 учебном году средний балл за ЕГЭ был ниже 50. Места для платного приема не будут выделяться, если средний показатель платного набора студентов за три последние приемные кампании, умноженный на коэффициент популярности направления, будет менее 10. Вторым условием будет ситуация, при которой три последние приемные кампании в вузе не было набора студентов по другому источнику финансирования, т. е. бюджетному.