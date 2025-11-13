Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет

Рэпер сейчас живет не в России. Его внесли в реестр иноагентов Минюста РФ 6 мая 2022 г. Затем он был оштрафован за отсутствие маркировки в январе 2024 г., а также в июне и ноябре 2023 г. Адвокат музыканта Сергей Жорин говорил, что Моргенштерн не признает вину по этому делу, поскольку защита считает его включение в реестр незаконным и необоснованным. В январе сообщалось, что Следственный комитет РФ объявил рэпера в федеральный и межгосударственный розыск по уголовному делу о нарушении им порядка деятельности иностранного агента.