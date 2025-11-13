Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
Власти Литвы внесли рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) в список нежелательных лиц. В этом статусе ему запрещено въезжать в страну в течение следующих 10 лет, сообщил представитель департамента миграции балтийской республики Рокас Пукинскас.
«Запрет в отношении Моргенштерна вступает в силу незамедлительно и будет действовать в течение 10 лет», – сказал он (цитата по ТАСС).
Представитель ведомства отметил, что Моргенштерна внесли в перечень по обращению МИД Литвы. Власти посчитали, что нахождение рэпера в балтийской республике может представлять угрозу национальной безопасности.
Рэпер сейчас живет не в России. Его внесли в реестр иноагентов Минюста РФ 6 мая 2022 г. Затем он был оштрафован за отсутствие маркировки в январе 2024 г., а также в июне и ноябре 2023 г. Адвокат музыканта Сергей Жорин говорил, что Моргенштерн не признает вину по этому делу, поскольку защита считает его включение в реестр незаконным и необоснованным. В январе сообщалось, что Следственный комитет РФ объявил рэпера в федеральный и межгосударственный розыск по уголовному делу о нарушении им порядка деятельности иностранного агента.