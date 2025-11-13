Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет

Ведомости

Власти Литвы внесли рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) в список нежелательных лиц. В этом статусе ему запрещено въезжать в страну в течение следующих 10 лет, сообщил представитель департамента миграции балтийской республики Рокас Пукинскас.

«Запрет в отношении Моргенштерна вступает в силу незамедлительно и будет действовать в течение 10 лет», – сказал он (цитата по ТАСС).

Представитель ведомства отметил, что Моргенштерна внесли в перечень по обращению МИД Литвы. Власти посчитали, что нахождение рэпера в балтийской республике может представлять угрозу национальной безопасности. 

Рэпер сейчас живет не в России. Его внесли в реестр иноагентов Минюста РФ 6 мая 2022 г. Затем он был оштрафован за отсутствие маркировки в январе 2024 г., а также в июне и ноябре 2023 г. Адвокат музыканта Сергей Жорин говорил, что Моргенштерн не признает вину по этому делу, поскольку защита считает его включение в реестр незаконным и необоснованным. В январе сообщалось, что Следственный комитет РФ объявил рэпера в федеральный и межгосударственный розыск по уголовному делу о нарушении им порядка деятельности иностранного агента. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её