ТАСС: Моргенштерн объявлен в розыск за нарушение закона об иноагентах

17 января ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что рэпера обвинили в уклонении от обязательств иностранного агента. Уголовное дело было возбуждено осенью 2024 г. по материалам проверки прокуратуры Москвы. Прокуратура установила, что Моргенштерн в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжил распространять в соцсетях материалы без маркировки. 18 января суд наложил арест на имущество рэпера. По данным прокуратуры, теперь ему запрещено совершать юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Подмосковья, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.