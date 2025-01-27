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ТАСС: Моргенштерн объявлен в розыск за нарушение закона об иноагентах

Ведомости

Следственный комитет России объявил в федеральный и межгосударственный розыск рэпера Алишера Моргенштерна (считается в РФ иноагентом) по уголовному делу о нарушении им порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Моргенштерна обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента). Максимальное наказание по этой статье – два года лишения свободы.

Сергей Жорин – адвокат Моргенштерна – заявил агентству, что его доверитель не скрывается от следствия, его местонахождение известно, он находится на лечении.

Рэпер, который сейчас живет за пределами России, был внесен в реестр иноагентов Минюста РФ 6 мая 2022 г. Его штрафовали за отсутствие маркировки в январе 2024 г., а также в июне и ноябре 2023 г. Жорин говорил, что рэпер не признает вину по этому делу, поскольку защита считает включение Моргенштерна в реестр незаконным и необоснованным.

17 января ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что рэпера обвинили в уклонении от обязательств иностранного агента. Уголовное дело было возбуждено осенью 2024 г. по материалам проверки прокуратуры Москвы. Прокуратура установила, что Моргенштерн в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжил распространять в соцсетях материалы без маркировки. 18 января суд наложил арест на имущество рэпера. По данным прокуратуры, теперь ему запрещено совершать юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Подмосковья, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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