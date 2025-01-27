ТАСС: Моргенштерн объявлен в розыск за нарушение закона об иноагентах
Следственный комитет России объявил в федеральный и межгосударственный розыск рэпера Алишера Моргенштерна (считается в РФ иноагентом) по уголовному делу о нарушении им порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Моргенштерна обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента). Максимальное наказание по этой статье – два года лишения свободы.
Сергей Жорин – адвокат Моргенштерна – заявил агентству, что его доверитель не скрывается от следствия, его местонахождение известно, он находится на лечении.
Рэпер, который сейчас живет за пределами России, был внесен в реестр иноагентов Минюста РФ 6 мая 2022 г. Его штрафовали за отсутствие маркировки в январе 2024 г., а также в июне и ноябре 2023 г. Жорин говорил, что рэпер не признает вину по этому делу, поскольку защита считает включение Моргенштерна в реестр незаконным и необоснованным.
17 января ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что рэпера обвинили в уклонении от обязательств иностранного агента. Уголовное дело было возбуждено осенью 2024 г. по материалам проверки прокуратуры Москвы. Прокуратура установила, что Моргенштерн в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжил распространять в соцсетях материалы без маркировки. 18 января суд наложил арест на имущество рэпера. По данным прокуратуры, теперь ему запрещено совершать юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Подмосковья, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.