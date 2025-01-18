Суд арестовал имущество Моргенштерна

Рэпер, который сейчас живет за пределами России, был внесен в реестр Минюста РФ 6 мая 2022 г. Его штрафовали за отсутствие маркировки в январе прошлого года, а также в июне и ноябре 2023 г. Адвокат исполнителя Сергей Жорин говорил, что рэпер не признает вину по этому делу, поскольку защита считает включение Моргенштерна в реестр иноагентов незаконным и необоснованным.