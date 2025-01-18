Суд арестовал имущество Моргенштерна
Суд наложил арест на имущество рэпера Алишера Моргенштерна (считается в РФ иноагентом), обвиняемого в нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
17 января ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что рэпера обвинили в уклонении от обязательств иностранного агента. Уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ было возбуждено осенью 2024 г. по материалам проверки прокуратуры Москвы. Прокуратура установила, что Моргенштерн в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжил распространять в соцсетях материалы без указания маркировки.
По данным прокуратуры, теперь исполнителю по решению суда запрещено совершать юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Подмосковья, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.
Рэпер, который сейчас живет за пределами России, был внесен в реестр Минюста РФ 6 мая 2022 г. Его штрафовали за отсутствие маркировки в январе прошлого года, а также в июне и ноябре 2023 г. Адвокат исполнителя Сергей Жорин говорил, что рэпер не признает вину по этому делу, поскольку защита считает включение Моргенштерна в реестр иноагентов незаконным и необоснованным.