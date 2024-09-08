Против Моргенштерна возбуждено дело за неисполнение обязанностей иноагента
В отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации агентства, музыкант в течение долгого времени размещал материалы в своем Telegram-канале и на YouTube без пометок иноагента. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах). По ней исполнителю может грозить до двух лет лишения свободы.
24 июня прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Моргенштерна. Прокуратура установила, что рэпер в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжил распространять в соцсетях материалы без указания маркировки.
В июле Савеловский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 45 000 руб. за публикацию материалов без маркировки иностранного агента.
Рэпер был внесен в реестр Минюста 6 мая 2022 г. Моргенштерна штрафовали за отсутствие маркировки в январе 2024 г., а также в июне и ноябре 2023 г.