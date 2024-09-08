Против Моргенштерна возбуждено дело за неисполнение обязанностей иноагента

По информации агентства, музыкант в течение долгого времени размещал материалы в своем Telegram-канале и на YouTube без пометок иноагента. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах). По ней исполнителю может грозить до двух лет лишения свободы.