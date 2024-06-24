Прокуратура инициирует возбуждение дела в отношении Моргенштерна
Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура установила, что рэпер в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2, 4 ст. 19.34 КоАП РФ), но продолжил распространять в соцсетях материалы без указания маркировки.
В отношении Моргенштерна прокуратурой инициировано уголовное преследование по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах). Максимальное наказание по этой части – до двух лет лишения свободы.
18 июня Савеловский суд Москвы зарегистрировал четвертый протокол в отношении Моргенштерна о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (распространение информации без маркировки иностранного агента). Максимальный штраф по этой части – 50 000 руб.
Рэпер был внесен в реестр Минюста 6 мая 2022 г. Моргенштерна штрафовали за отсутствие маркировки в январе 2024 г., а также в июне и ноябре 2023 г.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет рекламы у иноагентов.