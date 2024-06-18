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Суд в Москве зарегистрировал новый протокол в отношении Моргенштерна

Ведомости

Савеловский суд Москвы зарегистрировал четвертый протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) о нарушении порядка деятельности иностранного агента, пишет «РИА Новости» со ссылкой на картотеку.

Суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (распространение информации без маркировки иностранного агента). Максимальный штраф по этой части – 50 000 руб.

В пресс-службе суда рассказали агентству, что поводом для составления протокола послужил клип Моргенштерна на YouTube, где он неверно указал свой статус иноагента. Плашка длилась 5 секунд при необходимых 15, в ней также не были указаны фамилия, имя и отчество рэпера.

Рэпер был внесен в реестр Минюста 6 мая 2022 г. Моргенштерна штрафовали за отсутствие маркировки в январе 2024 г., а также в июне и ноябре 2023 г.

5 июня Таганский районный суд Москвы назначил блогеру Илье Варламову (признан в РФ иноагентом) административный штраф в 30 000 руб. за неуказание маркировки иноагента в публикациях в сети.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет рекламы у иноагентов.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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