Суд в Москве зарегистрировал новый протокол в отношении Моргенштерна
Савеловский суд Москвы зарегистрировал четвертый протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) о нарушении порядка деятельности иностранного агента, пишет «РИА Новости» со ссылкой на картотеку.
Суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (распространение информации без маркировки иностранного агента). Максимальный штраф по этой части – 50 000 руб.
В пресс-службе суда рассказали агентству, что поводом для составления протокола послужил клип Моргенштерна на YouTube, где он неверно указал свой статус иноагента. Плашка длилась 5 секунд при необходимых 15, в ней также не были указаны фамилия, имя и отчество рэпера.
Рэпер был внесен в реестр Минюста 6 мая 2022 г. Моргенштерна штрафовали за отсутствие маркировки в январе 2024 г., а также в июне и ноябре 2023 г.
5 июня Таганский районный суд Москвы назначил блогеру Илье Варламову (признан в РФ иноагентом) административный штраф в 30 000 руб. за неуказание маркировки иноагента в публикациях в сети.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет рекламы у иноагентов.