Суд Москвы оштрафовал Слепакова на 30 000 рублей за отсутствие плашки иноагента

После начала спецоперации на Украине Слепаков покинул Россию. В марте 2022 г. в отношении музыканта полиция начала проверку из-за песни о погибшем на Украине российском солдате. Инициатором проверки стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, этой песней артист дискредитировал российскую армию.