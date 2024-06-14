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Суд Москвы оштрафовал Слепакова на 30 000 рублей за отсутствие плашки иноагента

Ведомости

Таганский районный суд Москвы впервые назначил музыканту и продюсеру Семену Слепакову (признан в РФ иноагентом) административный штраф в 30 000 руб. за неуказание маркировки иноагента в публикациях в сети.

«Признать Слепакова виновным», – заявила судья (цитата по «РИА Новости»).

Представитель артиста в суде не присутствовал. Слепакова оштрафовали за два поста в Telegram-канале без соответствующей маркировки.

После начала спецоперации на Украине Слепаков покинул Россию. В марте 2022 г. в отношении музыканта полиция начала проверку из-за песни о погибшем на Украине российском солдате. Инициатором проверки стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, этой песней артист дискредитировал российскую армию.

Минюст России включил Слепакова в реестр в апреле 2023 г. В заявлении уточнялось, что музыкант «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом», а также негативно высказывался в отношении граждан РФ.

В мае 2023 г. Слепаков и блогер Илья Варламов (признан в РФ иноагентом) подали иски к Минюсту с требованием исключить их из перечня иноагентов. В июне прошлого года Замоскворецкий суд Москвы отказал Слепакову в отмене решения Минюста. Суд не согласился с доводами представителя артиста о необоснованности включения его в реестр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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