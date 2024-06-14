Суд Москвы оштрафовал Слепакова на 30 000 рублей за отсутствие плашки иноагента
Таганский районный суд Москвы впервые назначил музыканту и продюсеру Семену Слепакову (признан в РФ иноагентом) административный штраф в 30 000 руб. за неуказание маркировки иноагента в публикациях в сети.
Представитель артиста в суде не присутствовал. Слепакова оштрафовали за два поста в Telegram-канале без соответствующей маркировки.
После начала спецоперации на Украине Слепаков покинул Россию. В марте 2022 г. в отношении музыканта полиция начала проверку из-за песни о погибшем на Украине российском солдате. Инициатором проверки стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, этой песней артист дискредитировал российскую армию.
Минюст России включил Слепакова в реестр в апреле 2023 г. В заявлении уточнялось, что музыкант «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом», а также негативно высказывался в отношении граждан РФ.
В мае 2023 г. Слепаков и блогер Илья Варламов (признан в РФ иноагентом) подали иски к Минюсту с требованием исключить их из перечня иноагентов. В июне прошлого года Замоскворецкий суд Москвы отказал Слепакову в отмене решения Минюста. Суд не согласился с доводами представителя артиста о необоснованности включения его в реестр.