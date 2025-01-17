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Минюст внес в реестр иноагентов журналистов Козенко и Лотареву

Ведомство впервые в этом году пополнило соответствующий перечень
Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минюст России впервые в 2025 г. пополнил реестр иностранных агентов. Ими признаны журналисты Андрей Козенко и Анастасия Лотарева, следует из информации на сайте ведомства.

Козенко и Лотарева выступали против боевых действий на Украине и, по версии министерства, распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также фейки об избирательной системе России.

Среди физических лиц в перечне оказались:

  • журналистка Ксения Кирия;

  • научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии (Фонд Карнеги признан иноагентом в РФ и включен в перечень нежелательных НПО), журналистка Александра Прокопенко;

  • телеведущая Ирина Ромалийская;

  • журналист и общественник Антон Рубин.

В перечень Минюста также попал проект «Идите лесом» и учрежденное журналистом Алексеем Серегиным (считается в России иноагентом) ООО «Алая буква». Минюст исключил из реестра издание «Ярновости» в связи с ликвидацией ООО. Сайт «Ярновости» приостановил работу в июне 2023 г. после внесения в список Минюста.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус по состоянию на 2025 г., – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу. 

Кроме того, 17 декабря 2024 г. Госдума единогласно приняла закон о спецсчетах для авторских отчислений, средств от продажи недвижимости и транспорта, дивидендов и процентов по вкладам иноагентов. Вознаграждения за труд иноагентов в России будут зачисляться на спецсчет. Сведения о реквизитах спецсчета будут содержаться в реестре иноагентов, который ведет Минюст, – но это не будет считаться разглашением банковской тайны. В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в январе анонсировали дальнейшее ужесточение законодательства об иноагентах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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