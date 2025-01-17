Минюст внес в реестр иноагентов журналистов Козенко и Лотареву

Кроме того, 17 декабря 2024 г. Госдума единогласно приняла закон о спецсчетах для авторских отчислений, средств от продажи недвижимости и транспорта, дивидендов и процентов по вкладам иноагентов. Вознаграждения за труд иноагентов в России будут зачисляться на спецсчет. Сведения о реквизитах спецсчета будут содержаться в реестре иноагентов, который ведет Минюст, – но это не будет считаться разглашением банковской тайны. В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в январе анонсировали дальнейшее ужесточение законодательства об иноагентах.