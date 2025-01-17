Минюст внес в реестр иноагентов журналистов Козенко и Лотареву

Минюст внес в реестр иноагентов журналистов Козенко и ЛотаревуВедомство впервые в этом году пополнило соответствующий перечень
Минюст России впервые в 2025 г. пополнил реестр иностранных агентов. Ими признаны журналисты Андрей Козенко и Анастасия Лотарева, следует из информации на сайте ведомства.
Козенко и Лотарева выступали против боевых действий на Украине и, по версии министерства, распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также фейки об избирательной системе России.
Среди физических лиц в перечне оказались:
журналистка Ксения Кирия;
научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии (Фонд Карнеги признан иноагентом в РФ и включен в перечень нежелательных НПО), журналистка Александра Прокопенко;
телеведущая Ирина Ромалийская;
журналист и общественник Антон Рубин.
В перечень Минюста также попал проект «Идите лесом» и учрежденное журналистом Алексеем Серегиным
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус по состоянию на 2025 г., – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.
Кроме того, 17 декабря 2024 г. Госдума единогласно приняла закон о спецсчетах для авторских отчислений, средств от продажи недвижимости и транспорта, дивидендов и процентов по вкладам иноагентов. Вознаграждения за труд иноагентов в России будут зачисляться на спецсчет. Сведения о реквизитах спецсчета будут содержаться в реестре иноагентов, который ведет Минюст, – но это не будет считаться разглашением банковской тайны. В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в январе анонсировали дальнейшее ужесточение законодательства об иноагентах.