Правительство одобрило поправки к инициативе о рекламе на запрещенных ресурсах

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, некоторые российские пользователи «посредством применения технологий обхода ограничений доступа в сети интернет» все еще размещают рекламу на запрещенных ресурсах. Законопроект существенно усложняет работу распространителей рекламных сообщений, т. е. сервисов и организаций, которые непосредственно размещают рекламу, считает председатель коллегии «Сулим и партнеры» Ольга Сулим. «В целом вполне справедливо можно сказать, что работа в новых реалиях будет вполне сравнима с хождением по минному полю, учитывая регулярное пополнение реестров и списков запрещенных организаций и заблокированных в России сервисов, учитывая, что договоры на размещение рекламы с ними заключаются не на день-два и даже их расторжение не влечет за собой сиюминутное удаление ранее размещенных рекламных сообщений», – сказала она «Ведомостям».