Правительство одобрило поправки к инициативе о рекламе на запрещенных ресурсах

Правительство одобрило поправки к инициативе о рекламе на запрещенных ресурсахОтветственность рекламодателя наступит, даже если выбор площадки был вне его контроля
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила поправки ко второму чтению законопроекта о недопущении размещения рекламы на информационных ресурсах запрещенных организаций. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, и подтвердил собеседник в Белом доме.
Основная часть поправок носит юридико-технический характер, следует из сопроводительных документов к законопроекту. К примеру, в норме закона «О рекламе», касающейся недопущения распространения рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной организации, исчезло слово «неправительственной». Это связано с подписанием в августе 2024 г. президентом России Владимиром Путиным закона, позволяющего признавать нежелательными иностранные организации с государственным участием (ранее таковыми можно было признавать только неправительственные структуры).
В проекте первого чтения предлагалось не допускать рекламу на сайте организации, работа которой запрещена по закону о противодействии экстремизму или терроризму или доступ к которому ограничен по законодательству России об информации. Но «в целях обеспечения правовой определенности, а также соблюдения единообразия с уже предусмотренными <...> нормативными положениями» государственно-правовое управление (ГПУ) президента России предложило уточнить эту норму.
В частности, ко второму чтению предложено прописать, что нельзя размещать рекламу на порталах общественного или религиозного объединения или иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу (чего не было в случае первого чтения) решение о ликвидации или запрете. Основания, по которым указанная организация ликвидируется или запрещается в деятельности, должны быть предусмотрены законами о противодействии экстремизму или терроризму. Недопустима реклама и на иных ресурсах, доступ к которым ограничен по закону.
Законопроект с поправками в законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе» был внесен в Госдуму 21 июня 2024 г. депутатами от фракций «Единой России» (Александр Хинштейн, Антон Горелкин и др.), ЛДПР (Андрей Луговой, Сергей Леонов), КПРФ (Юрий Синельщиков, Александр Ющенко), «Справедливой России» (Яна Лантратова, Михаил Делягин) и членами комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом (глава комитета), Ириной Рукавишниковой, Русланом Смашневым и Артемом Шейкиным.
В первом чтении законопроект был принят 25 июля 2024 г., вступить в силу он должен 1 марта 2025 г. По мнению руководителя направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, этот переходный период может оказаться недостаточным для полноценной перестройки существующих бизнес-процессов и внедрения новых систем контроля.
В ходе обсуждения законопроекта, как следует из документа, у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минцифры возникли разногласия. Министерство предложило исключить ответственность рекламодателя в случае, когда размещение рекламы осуществляется через оператора рекламной системы, т. е. находится вне контроля рекламодателя. В ФАС же, в свою очередь, отметили, что рекламодатель при размещении рекламы заключает договор, одно из условий которого – указание на место и способ размещения рекламы. «Ведомости» направили запросы в оба ведомства.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, некоторые российские пользователи «посредством применения технологий обхода ограничений доступа в сети интернет» все еще размещают рекламу на запрещенных ресурсах. Законопроект существенно усложняет работу распространителей рекламных сообщений, т. е. сервисов и организаций, которые непосредственно размещают рекламу, считает председатель коллегии «Сулим и партнеры» Ольга Сулим. «В целом вполне справедливо можно сказать, что работа в новых реалиях будет вполне сравнима с хождением по минному полю, учитывая регулярное пополнение реестров и списков запрещенных организаций и заблокированных в России сервисов, учитывая, что договоры на размещение рекламы с ними заключаются не на день-два и даже их расторжение не влечет за собой сиюминутное удаление ранее размещенных рекламных сообщений», – сказала она «Ведомостям».
Ключевым изменением в поправках ко второму чтению является уточнение формулировок, касающихся запрета распространения рекламы в информационных ресурсах организаций, деятельность которых запрещена, говорит Шицле: «Кроме того, законопроект теперь более четко определяет, что запрет распространяется не только на сами экстремистские организации, но и на их информационные ресурсы в сети интернет». По его словам, это означает, что рекламодатели не смогут размещать рекламу на любых площадках, связанных с такими организациями. «Особенно важным представляется, что ответственность рекламодателя наступает даже в тех случаях, когда выбор площадки для размещения рекламы находится вне его контроля, например при использовании рекламных сетей и автоматизированных систем размещения рекламы», – отмечает Шицле.