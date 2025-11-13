Газета
Главная / Общество /

Правительство расширило перечень военных с правом на компенсации вместо пенсии

Ведомости

Право получать компенсации вместо пенсии за выслугу лет получили контрактники, которые выполняли задачи по отражению вторжения в регионах, прилегающих к зоне спецоперации. Ежемесячные выплаты составят 100% пенсии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.  

Отмечается, что речь идет о военных, ранее являвшихся пенсионерами различных силовых ведомств, которые заключили контракт с Министерством обороны. После подписания контракта они лишались права на получение своей пенсии, но теперь будут получать ее в виде компенсационных выплат. 

Постановление будет иметь силу для правоотношений, возникших с 6 августа 2024 г.

5 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, распространяющий ежемесячные компенсационные выплаты военнослужащим по контракту и на военных, которые выполняют задачи по отражению вторжения на государственной границе и в регионах, прилегающих к зоне боевых действий. Документ поручал правительству привести свои акты в соответствие с новым указом.

