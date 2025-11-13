Правительство расширило перечень военных с правом на компенсации вместо пенсии

Отмечается, что речь идет о военных, ранее являвшихся пенсионерами различных силовых ведомств, которые заключили контракт с Министерством обороны. После подписания контракта они лишались права на получение своей пенсии, но теперь будут получать ее в виде компенсационных выплат.