В Москве задержали 11 участников схемы по сбыту сильнодействующих препаратов
В Москве обнаружили нелегальный бизнес по сбыту сильнодействующих препаратов. При обысках полицейские изъяли запрещенных веществ на общую сумму около 25 млн руб., задержаны 11 человек, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Такие преступления грозят подозреваемым лишением свободы на срок до восьми лет.
Волк отметила, что преступная схема действовала в Московском регионе с конца 2023 г. Фигуранты закупали препараты у завода-производителя через подконтрольное юрлицо с лицензией. Затем продукция проходила регистрацию под другими наименованиями. Сообщники подозреваемых создали сеть аптечных пунктов, где реализовывались препараты. При этом продавались они без упаковки и с наценкой примерно 6000%.
В середине октября в Кемеровской области задержали местного жителя, который организовал лабораторию по производству наркотиков при содействии украинского организованного преступного сообщества (ОПС). Задержание произошло непосредственно в процессе синтеза запрещенных веществ. При обыске изъяли более 38,6 кг мефедрона, свыше 1,5 т прекурсоров, реактор и другое оборудование, необходимое для производства запрещенных веществ.