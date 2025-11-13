В Москве задержали 11 участников схемы по сбыту сильнодействующих препаратов

Волк отметила, что преступная схема действовала в Московском регионе с конца 2023 г. Фигуранты закупали препараты у завода-производителя через подконтрольное юрлицо с лицензией. Затем продукция проходила регистрацию под другими наименованиями. Сообщники подозреваемых создали сеть аптечных пунктов, где реализовывались препараты. При этом продавались они без упаковки и с наценкой примерно 6000%.