Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Hurriyet: Турция допускает, что вертолет С130 мог быть сбит

Ведомости

В рамках расследования крушения турецкого вертолета С130 на границе Грузии и Азербайджана специалисты рассматривает версию о том, что его могли сбить. Об этом сообщил обозреватель газеты Hurriyet Абдулькадир Сельви.

По его словам, сейчас рассматриваются все варианты произошедшего с воздушным судном.

Hurriyet также приводила слова экспертов, один из которых заявил, что причиной авиакатастрофы могла быть коррозия или другое изменение, произошедшее в механической части вертолета. Он аргументировал это тем, что в заднем валу пропеллера транспортного средства есть трещина, которая проявилась из-за коррозии.

12 ноября минобороны Турции сообщило, что турецкий военно-транспортный вертолет С130 потерпел крушение на границе Грузии и Азербайджана. По данным ведомства, вертолет следовал из Азербайджана в Турцию. Поисково-спасательные работы проводятся при поддержке турецких, азербайджанских и грузинских властей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её