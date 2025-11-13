Hurriyet: Турция допускает, что вертолет С130 мог быть сбит

Hurriyet также приводила слова экспертов, один из которых заявил, что причиной авиакатастрофы могла быть коррозия или другое изменение, произошедшее в механической части вертолета. Он аргументировал это тем, что в заднем валу пропеллера транспортного средства есть трещина, которая проявилась из-за коррозии.