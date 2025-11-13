Hurriyet: Турция допускает, что вертолет С130 мог быть сбит
В рамках расследования крушения турецкого вертолета С130 на границе Грузии и Азербайджана специалисты рассматривает версию о том, что его могли сбить. Об этом сообщил обозреватель газеты Hurriyet Абдулькадир Сельви.
По его словам, сейчас рассматриваются все варианты произошедшего с воздушным судном.
Hurriyet также приводила слова экспертов, один из которых заявил, что причиной авиакатастрофы могла быть коррозия или другое изменение, произошедшее в механической части вертолета. Он аргументировал это тем, что в заднем валу пропеллера транспортного средства есть трещина, которая проявилась из-за коррозии.
12 ноября минобороны Турции сообщило, что турецкий военно-транспортный вертолет С130 потерпел крушение на границе Грузии и Азербайджана. По данным ведомства, вертолет следовал из Азербайджана в Турцию. Поисково-спасательные работы проводятся при поддержке турецких, азербайджанских и грузинских властей.