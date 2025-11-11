На границе Грузии и Азербайджана разбился турецкий военный вертолет
Турецкий военно-транспортный вертолет С130 потерпел крушение на границе Грузии и Азербайджана. Об этом сообщило минобороны Турции в соцсети X.
По данным ведомства, вертолет следовал из Азербайджана в Турцию. Сейчас при поддержке турецких, азербайджанских и грузинских властей проводятся поисково-спасательные работы.
О падении вертолета 11 ноября сообщал телеканал «Имеди». О погибших и пострадавших в ходе авиакатастрофы не сообщалось.