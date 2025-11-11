На границе Грузии и Азербайджана разбился вертолет
На грузино-азербайджанской границе потерпел крушение, предположительно, военный вертолет Турции. О погибших и пострадавших в ходе авиакатастрофы не сообщается. Об этом сообщил телеканал «Имеди».
Официальные лица пока не прояснили ситуацию.
7 ноября сообщалось, что вертолет Ка-226 потерпел крушение в районе поселка Ачису Карабудахкентского района Дагестана. В результате погибли пять человек. Представитель Росавиации Артем Кореняко подтверждал, что вертолет принадлежал Кизлярскому электромеханическому заводу (АО «Концерн КЭМЗ»). Он также сообщал, что расследованием происшествия займется Межгосударственный авиационный комитет совместно с Южным МТУ Росавиации.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ 11 ноября сообщало, что предварительной причиной катастрофы считается ошибка пилотирования. Махачкалинский следственный отдел на транспорте продолжает расследование обстоятельств крушения вертолета по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).