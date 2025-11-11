На границе Грузии и Азербайджана разбился вертолет

7 ноября сообщалось, что вертолет Ка-226 потерпел крушение в районе поселка Ачису Карабудахкентского района Дагестана. В результате погибли пять человек. Представитель Росавиации Артем Кореняко подтверждал, что вертолет принадлежал Кизлярскому электромеханическому заводу (АО «Концерн КЭМЗ»). Он также сообщал, что расследованием происшествия займется Межгосударственный авиационный комитет совместно с Южным МТУ Росавиации.