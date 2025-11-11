СК назвал возможную причину крушения вертолета в Дагестане
Согласно данным, полученным с бортового самописца вертолета Ка-226, который потерпел крушение в Дагестане, транспортное средство не было неисправно. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилотирования. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.
По данным ведомства, махачкалинский следственный отдел на транспорте продолжает расследование обстоятельств крушения вертолета по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
По данным следствия, крушение вертолета произошло 7 ноября в районе поселка Ачису Карабудахкентского района Дагестана около базы отдыха «Солнечный берег». Ка-226 совершал рейс по маршруту Кизляр – Избербаш. На борту находилось шесть пассажиров, а также пилоты, сообщили в СК. В результате происшествия погибли пять человек, один человек находится в реанимации, состояние еще одного пострадавшего стабилизировано.
7 ноября сообщалось, что в результате катастрофы четверо человек погибли на месте, еще один умер в больнице Избербаша. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь, включая эвакуацию и медицинское сопровождение.
Представитель Росавиации Артем Кореняко подтверждал, что вертолет принадлежал Кизлярскому электромеханическому заводу (АО «Концерн КЭМЗ»). Он также сообщал, что происшествие классифицировано как катастрофа. Ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет совместно с Южным МТУ Росавиации.