СК назвал возможную причину крушения вертолета в Дагестане

По данным следствия, крушение вертолета произошло 7 ноября в районе поселка Ачису Карабудахкентского района Дагестана около базы отдыха «Солнечный берег». Ка-226 совершал рейс по маршруту Кизляр – Избербаш. На борту находилось шесть пассажиров, а также пилоты, сообщили в СК. В результате происшествия погибли пять человек, один человек находится в реанимации, состояние еще одного пострадавшего стабилизировано.