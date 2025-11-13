Минобрнауки РФ не планирует полностью ограничивать прием на платные места в вузы

В Минобрнауки пояснили: если, к примеру, средний балл поступивших на специальность «менеджмент» по очно-заочной форме составил 49 баллов, тогда в следующую приемную кампанию университет не сможет претендовать на коммерческий набор на это направление подготовки. Если же средний балл был выше, тогда вуз имеет право предоставлять платные места для обучения.