Минобрнауки РФ не планирует полностью ограничивать прием на платные места в вузы
Минобрнауки РФ не планирует полностью ограничивать прием на платные места в российские вузы для учеников, у которых средний балл на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) меньше 50. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства.
Так, университеты не смогут принимать учеников на коммерческой основе на те специальности, по которым в приемную кампанию 2025/26 учебного года было зафиксировано низкое качество приема. Однако норма распространится только на профессии, которые регулируются специальным распоряжением правительства РФ.
В него попадают 42 специальности высшего образования, что составляет 10% от общего числа. Это не означает запрет платного приема для тех, кто набрал меньше 50 баллов на ЕГЭ, рассказали Минобрнауки.
Основной задачей при выработке подходов к регулированию платного приема является изменение всей структуры в интересах российской экономики и удержания технического лидерства России, объяснили в министерстве.
В Минобрнауки пояснили: если, к примеру, средний балл поступивших на специальность «менеджмент» по очно-заочной форме составил 49 баллов, тогда в следующую приемную кампанию университет не сможет претендовать на коммерческий набор на это направление подготовки. Если же средний балл был выше, тогда вуз имеет право предоставлять платные места для обучения.
Закон о госрегулировании платного приема на обучение в вузы вступил в силу 1 сентября этого года. Ограничением платных мест займется правительственная комиссия по научно-технологическому развитию, пояснял министр науки и высшего образования Валерий Фальков в мае на пленарном заседании в Госдуме. В октябре на заседании совета Российского союза ректоров министр отметил, что регулирование не затронет социально значимые и дефицитные направления.