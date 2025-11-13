Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Гособвинение просит приговорить актрису Троянову к девяти годам лишения свободы

Ведомости

В ходе слушания во Втором западном окружном военном суде гособвинение запросило заочно проговорить актрису Яну Троянову (считается в России иноагентом) к девяти годам лишения свободы по трем уголовным статьям. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор Светлана Тарасова также просила назначить Трояновой штраф в размере 250 000 руб. и запретить ей администрировать сайты в интернете на пять лет.

6 октября прокуратура Москвы утвердила обвинение Трояновой по трем уголовным статьям, включая возбуждение ненависти по национальному признаку с угрозой насилия и публичные призывы к терроризму. Ее заочно арестовали и объявили в розыск.

По данным следствия, в июне 2024 г. Троянова, находясь за пределами России, дала интервью с высказываниями, формирующими враждебное отношение к русским, и обосновала необходимость насильственных действий. Видеозапись была размещена в интернете в публичном доступе. Также актриса обвиняется в уклонении от обязанностей иностранного агента – с апреля по сентябрь 2025 г. она не представила в Минюст требуемые отчеты о своей деятельности.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте