Гособвинение просит приговорить актрису Троянову к девяти годам лишения свободы
В ходе слушания во Втором западном окружном военном суде гособвинение запросило заочно проговорить актрису Яну Троянову
Прокурор Светлана Тарасова также просила назначить Трояновой штраф в размере 250 000 руб. и запретить ей администрировать сайты в интернете на пять лет.
6 октября прокуратура Москвы утвердила обвинение Трояновой по трем уголовным статьям, включая возбуждение ненависти по национальному признаку с угрозой насилия и публичные призывы к терроризму. Ее заочно арестовали и объявили в розыск.
По данным следствия, в июне 2024 г. Троянова, находясь за пределами России, дала интервью с высказываниями, формирующими враждебное отношение к русским, и обосновала необходимость насильственных действий. Видеозапись была размещена в интернете в публичном доступе. Также актриса обвиняется в уклонении от обязанностей иностранного агента – с апреля по сентябрь 2025 г. она не представила в Минюст требуемые отчеты о своей деятельности.