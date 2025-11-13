Основатель Telegram Павел Дуров добился снятия судебного контроля Франции

В августе 2024 г. правоохранительные органы Франции задержали Дурова в Париже. Претензии были связаны с модерацией Telegram, бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. Тогда Дурова отпустили под судебный надзор во Франции и запретили покидать страну на время следствия.