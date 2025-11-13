Основатель Telegram Павел Дуров добился снятия судебного контроля Франции
Власти Франции 10 ноября приняли решение снять с основателя мессенджера Telegram Павла Дурова ограничения на перемещения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, решение полностью отменяет запрет на выезд из Франции, а также снимает требование регулярно регистрироваться в местном полицейском участке.
В августе 2024 г. правоохранительные органы Франции задержали Дурова в Париже. Претензии были связаны с модерацией Telegram, бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. Тогда Дурова отпустили под судебный надзор во Франции и запретили покидать страну на время следствия.
В июне 2025 г. Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что обвинения против него являются «нелепыми». По его словам, это все равно что арестовать президента США Дональда Трампа или французского лидера Эммануэля Макрона за преступления, совершенные гражданами этих стран.