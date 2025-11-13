Филиппины депортируют обвиняемого в мошенничестве россиянина

После того как обвиняемый скрылся от следствия, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Зверева объявили в международный розыск. В марте 2025 г. его задержали на территории Филиппин, после чего генпрокуратура России направила запрос о выдаче. Зарубежные власти приняли решение передать россиянина российским правоохранительным органам в рамках процедуры депортации.