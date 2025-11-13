Газета
Главная / Общество /

Филиппины депортируют обвиняемого в мошенничестве россиянина

Ведомости

Филиппины приняли решение о депортации россиянина Захара Зверева, объявленного в международный розыск по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в генпрокуратуре РФ.

По данным следствия, в мае 2021 г. Зверев создал организованную группу, участники которой похищали деньги граждан, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов. Ущерб потерпевших превысил 3,6 млн руб.

После того как обвиняемый скрылся от следствия, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Зверева объявили в международный розыск. В марте 2025 г. его задержали на территории Филиппин, после чего генпрокуратура России направила запрос о выдаче. Зарубежные власти приняли решение передать россиянина российским правоохранительным органам в рамках процедуры депортации.

25 июля также сообщалось, что из Таиланда в Россию был депортирован гражданин РФ, обвиняемый в сбыте наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, фигурант руководил наркосообществом, работавшем в Ульяновской и Самарской областях.

