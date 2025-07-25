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МВД: из Таиланда в Россию депортировали фигуранта дела о сбыте наркотиков

Ведомости

Россиянин, разыскиваемый по линии Интерпола и обвиняемый в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере в составе группы лиц, депортирован из Таиланда в Россию, сообщили в официальном Telegram-канале МВД РФ.

По данным следствия, соучастники преступной группы осуществили 57 попыток незаконного сбыта наркотиков. Депортированный гражданин РФ руководил этим сообществом, которое орудовало на территории Ульяновской и Самарской областей с декабря 2021 г. по сентябрь 2022 г. Инструментами злоумышленников были интернет-магазин и тайники для бесконтактного сбыта.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)), ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических веществ в крупном размере, совершенный группой). Тогда обвиняемый покинул Россию и был объявлен в розыск. Сейчас он передан российским службам в аэропорту Бангкока, чтобы доставить его в Москву.

4 июля из королевства также депортировали гражданина РФ, который разыскивался за сбыт наркотиков. В городе Котлас Архангельской области в 2022 г. злоумышленник приобрел оптовую партию мефедрона. Для дальнейшей продажи наркотика он расфасовал его в более мелкие упаковки и разложил в тайники, а после возбуждения уголовного дела скрылся за границей.

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