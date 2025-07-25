МВД: из Таиланда в Россию депортировали фигуранта дела о сбыте наркотиков

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)), ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических веществ в крупном размере, совершенный группой). Тогда обвиняемый покинул Россию и был объявлен в розыск. Сейчас он передан российским службам в аэропорту Бангкока, чтобы доставить его в Москву.