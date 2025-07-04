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Из Таиланда депортировали разыскиваемого за оборот наркотиков россиянина

Ведомости

Россиянина, который был объявлен в международный розыск за незаконный оборот наркотиков, депортировали из Таиланда. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает Telegram-канал ведомства.

Она добавила, что 4 июля сотрудники правоохранительных органов Таиланда в аэропорту Бангкока передали его представителям МВД. Они доставляют задержанного на территорию РФ.

По данным следствия, в городе Котлас Архангельской области в 2022 г. злоумышленник приобрел оптовую партию мефедрона. Для дальнейшей продажи наркотика он расфасовал его в более мелкие упаковки и разложил в тайники. В его отношении возбудили дело по ст. 30 (покушение на преступление) и 228.1 (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ. После возбуждения уголовного дела обвиняемый покинул Россию и скрылся за границей. Позже его объявили в международный розыск.

Волк рассказала, что гражданина РФ удалось задержать благодаря тесному взаимодействию с коллегами из Таиланда. Его задержали 5 июня, после чего поместили в миграционный изолятор.

1 июля суд в Баку арестовал четверых граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана, их онлайн-обороте, а также в совершении киберпреступлений. Суд избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

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