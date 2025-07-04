Из Таиланда депортировали разыскиваемого за оборот наркотиков россиянина

По данным следствия, в городе Котлас Архангельской области в 2022 г. злоумышленник приобрел оптовую партию мефедрона. Для дальнейшей продажи наркотика он расфасовал его в более мелкие упаковки и разложил в тайники. В его отношении возбудили дело по ст. 30 (покушение на преступление) и 228.1 (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ. После возбуждения уголовного дела обвиняемый покинул Россию и скрылся за границей. Позже его объявили в международный розыск.