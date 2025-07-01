В Баку арестованы четверо граждан России по обвинению в наркоторговле

Азербайджанские силовики 1 июля задержали и избили группу россиян. Издание Report опубликовало видео, где на кадрах видно не менее десяти задержанных – на их лицах заметны синяки, кровоподтеки и следы побоев. Они якобы причастны к транзиту наркотиков из Ирана. Утверждается, что задержанные являются «членами двух организованных преступных группировок».