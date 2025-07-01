В Баку арестованы четверо граждан России по обвинению в наркоторговле
Сабаильский районный суд Баку арестовал четверых граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана, их онлайн-обороте, а также в совершении киберпреступлений. Об этом сообщает Report.
Суд избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.
По информации издания, обвиняемых доставляют на заседания по одному. Судебные слушания по вопросу меры пресечения в отношении еще четырех россиян, задержанных по тому же делу, пока продолжаются.
Азербайджанские силовики 1 июля задержали и избили группу россиян. Издание Report опубликовало видео, где на кадрах видно не менее десяти задержанных – на их лицах заметны синяки, кровоподтеки и следы побоев. Они якобы причастны к транзиту наркотиков из Ирана. Утверждается, что задержанные являются «членами двух организованных преступных группировок».