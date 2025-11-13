Газета
Главная / Общество /

Пять российских туристов пострадали в ДТП в Египте

Ведомости

Пять туристов из России получили травмы в результате дорожной аварии в египетской провинции Красное море. Об этом сообщил источник в медицинских службах, передает «РИА Новости».

По предварительным данным, столкновение легкового автомобиля и туристического микроавтобуса произошло на трассе Марса-Алам – Эль-Кусейр.

«В результате аварии погиб один гражданин Египта, семеро человек получили травмы, среди них пятеро россиян и двое азербайджанцев», – уточнил собеседник агентства.

Это уже второе за неделю ДТП с участием российских туристов в Египте. 11 ноября на трассе Хургада – Каир в районе города Рас-Гареб случилась авария, в результате которой погиб один россиянин и еще 14 граждан РФ получили травмы средней степени тяжести.

