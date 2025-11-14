Газета
Главная / Общество /

Пытавшийся поджечь в Москве кинотеатр подросток получал указания по телефону

Ведомости

Подросток, задержанный после попытки поджога кинотеатра в торгово-развлекательном центре «Авиапарк» в Москве, следовал инструкциям, которые получал по телефону. Об этом рассказали в прокуратуре столицы, передает ТАСС.

«По предварительным данным, 16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в кинотеатр канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег», – сообщили в ведомстве.

Савеловская межрайонная прокуратура взяла расследование происшествия под контроль.

До этого сообщалось, что подросток поджег несколько кресел в одном из кинозалов, после чего его задержала охрана и передала полиции. Очаг возгорания был быстро ликвидирован, посетителей кинотеатра эвакуировали. При этом никто не пострадал.

Похожий инцидент произошел 12 апреля в подмосковном Нахабине, где задержали подростка, подозреваемого в поджоге торгового центра «Элизиум». Тогда, по данным Росгвардии, юноше пообещали вознаграждение в размере 250 000 руб.

