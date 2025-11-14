По пути в Крым и обратно задерживаются 12 поездов
На маршрутах в Крым и из Крыма произошли массовые задержки поездов дальнего следования «Таврия». Как сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс», из графика выбились 12 составов, задержка составляет от 1,5 до 4,5 часа.
По данным компании, на пути в Крым задерживаются поезда из Санкт-Петербурга, Москвы, Кисловодска, Адлера и Перми. Наибольшая задержка – около четырех часов – у рейса №007 Санкт-Петербург – Севастополь. В среднем составы прибывают позже на два часа.
Аналогичная ситуация наблюдается и в обратном направлении: поезда из Симферополя и Севастополя в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск опаздывают на три–четыре с половиной часа. Самое серьезное отклонение от графика – у поезда №068 Симферополь – Москва, который задерживается на 4,5 часа.
Перевозчик предупредил, что время задержек может изменяться в зависимости от ситуации на маршруте.
Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 14 ноября дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 216 украинских беспилотников. 66 БПЛА было сбито над территорией Краснодарского края и 59 – над акваторией Черного моря.