По пути в Крым и обратно задерживаются 12 поездов

Аналогичная ситуация наблюдается и в обратном направлении: поезда из Симферополя и Севастополя в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск опаздывают на три–четыре с половиной часа. Самое серьезное отклонение от графика – у поезда №068 Симферополь – Москва, который задерживается на 4,5 часа.