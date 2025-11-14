ФСБ: украинские спецслужбы обещали наркотики за покушение на чиновников РФ
ФСБ сообщила о задержании двух граждан России, которых, как утверждает ведомство, пытались использовать для подготовки покушения на одного из высокопоставленных российских чиновников. Видео допроса задержанных распространил Центр общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, россиян якобы завербовал некий Руслан, представленный как сотрудник украинских спецслужб. Женщина, участвовавшая в операции, утверждает, что познакомилась с ним в мессенджере Imo. По ее словам, он предложил ей поехать в Москву и выполнить поручение в обмен на метадон. Она заявила, что решила взять с собой мужа.
По версии ФСБ, в Москве к задержанным подошел мужчина с вазой возле станции метро «Румянцево», после чего пара отправилась на такси на Троекуровское кладбище. Там они получили дальнейшие инструкции по телефону. Третий участник, доставивший вазу, на территорию кладбища не заходил.
Как следует из видео допроса, задержанные рассказали, что должны были установить вазу у конкретной могилы. Мужчина заявил, что при повторном осмотре заметил внутри предмета провода и предположил, что речь идет о взрывном устройстве.
Ранее ФСБ предотвратила теракт, который подготавливали украинские спецслужбы против одного из высших должностных лиц РФ. Его убийство планировалось во время визита на Троекуровское кладбище для посещения могил близких родственников.