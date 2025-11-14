ФСБ: украинские спецслужбы обещали наркотики за покушение на чиновников РФ

По данным спецслужбы, россиян якобы завербовал некий Руслан, представленный как сотрудник украинских спецслужб. Женщина, участвовавшая в операции, утверждает, что познакомилась с ним в мессенджере Imo. По ее словам, он предложил ей поехать в Москву и выполнить поручение в обмен на метадон. Она заявила, что решила взять с собой мужа.