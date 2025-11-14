Суд передал в собственность государства 272 картины Николая Рериха и его сыновей
Останкинский районный суд Москвы по иску столичной прокуратуры передал в собственность государства 272 картины Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия, которые находятся на хранении в Государственном музее искусства народов Востока. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Отмечается, что 2 июля суд признал картины бесхозяйным имуществом.
«Международный центр Рерихов» (МЦР) не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу. В ней указано, что центр является собственником картин. При этом организация не была привлечена к участию в деле в суде первой инстанции.
В дальнейшем в деле будет разбираться судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда. Судебное заседание назначено на 16 декабря.
МЦР подал апелляционную жалобу на решение суда 17 сентября. Отмечалось, что спорные произведения искусства были изъяты из владения центра в 2017 г. из-за уголовного дела в отношении спонсора центра и председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника. Адвокат АК «Аснис и партнеры» Андрей Дроздов, представляющий интересы центра, утверждал, что право собственности МЦР на коллекцию подтверждено документами – договорами дарения и пожертвования, книгой учета, документами об экспонировании и др.