Суд передал в собственность государства 272 картины Николая Рериха и его сыновей

МЦР подал апелляционную жалобу на решение суда 17 сентября. Отмечалось, что спорные произведения искусства были изъяты из владения центра в 2017 г. из-за уголовного дела в отношении спонсора центра и председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника. Адвокат АК «Аснис и партнеры» Андрей Дроздов, представляющий интересы центра, утверждал, что право собственности МЦР на коллекцию подтверждено документами – договорами дарения и пожертвования, книгой учета, документами об экспонировании и др.