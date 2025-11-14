Суд отложил заседание по делу блогера Митрошиной из-за неявки гособвинителя
Тверской суд Москвы отложил рассмотрение по существу дела блогера Александры Митрошиной на 10:00 мск 4 декабря из-за неявки гособвинителя. Об сообщает ТАСС.
1 ноября следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Москве завершили расследование дела Митрошиной об отмывании денежных средств. Оно было направлено в суд.
Митрошину обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Максимальное наказание по данной статье составляет семь лет лишения свободы.
По данным следствия, Митрошина получила более 127 млн руб. и уклонялась от уплаты налогов с этих средств. Чтобы придать видимость законности владения деньгами, она легализовала часть из них, приобретая недвижимость в Москве.