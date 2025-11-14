Леонида Гозмана заочно приговорили к 10 годам по делу об оправдании терроризма
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил общественного деятеля Леонида Гозмана (считается в РФ иноагентом) к 10 годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Его также лишили права администрировать сайты в интернете на срок пять лет.
Гозмана обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда).
Согласно материалам расследования, во время онлайн-трансляции на видеохостинге Гозман дал интервью иностранному изданию. В нем обнаружили признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории РФ, а также элементы пропаганды терроризма.
ТАСС сообщал, что прокурор Светлана Тарасова попросила суд заочно приговорить Гозмана к 11 годам заключения.
19 сентября Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал Гозмана на два месяца по делу об оправдании терроризма.
Гозман покинул Россию после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. В мае того же года был внесен Минюстом в реестр иноагентов. В сентябре 2022 г. после возвращения в Россию был арестован на 15 суток по делу об отождествлении СССР с нацистской Германией в 2013 г. (ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ). После этого инцидента вновь покинул страну. В конце 2023 г. стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Гозмана по статье о фейках об армии.