Лихачев: Нововоронежскую АЭС атаковали украинские беспилотники

«Мы отмечаем возрастание агрессивности со стороны киевского режима персонально, не случайно, а именно персонально против объектов российской атомной энергетики. Чего, со своей стороны, Российская Федерация не позволяет никогда. Понятно, что это ответ на успехи, на продвижение наших войск по всей практически линии боевого соприкосновения», – сказал Лихачев журналистам (цитата по «РИА Новости»).