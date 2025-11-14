Лихачев: Нововоронежскую АЭС атаковали украинские беспилотники
Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что позапрошлой ночью, с 12 на 13 ноября, Нововоронежская АЭС подверглась атаке восьми беспилотников. Обломки БПЛА повредили общее распределительное устройство станции.
После атаки три энергоблока были отключены от сети и переведены на мощность ниже 50%. Как отметил Лихачев, вчера днем после ремонтных работ станция была полностью восстановлена.
«Мы отмечаем возрастание агрессивности со стороны киевского режима персонально, не случайно, а именно персонально против объектов российской атомной энергетики. Чего, со своей стороны, Российская Федерация не позволяет никогда. Понятно, что это ответ на успехи, на продвижение наших войск по всей практически линии боевого соприкосновения», – сказал Лихачев журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Он подчеркнул, что Россия сможет «дать адекватный ответ» на атаки ее атомных объектов.
Сейчас Лихачев находится в Калининграде. Там он провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Они обсудили безопасность Запорожской АЭС и атаки на российские атомные станции. После переговоров Лихачев также сообщил, что уровень взаимодействия «Росатома» и МАГАТЭ по ЗАЭС укрепляется.
Это не первый раз, когда Украина пытается атаковать Нововоронежскую АЭС. 7 октября беспилотник ВСУ столкнулся с градирней действующего энергоблока № 6. В результате взрыва на градирне остался темный след, но разрушений и пострадавших не было.