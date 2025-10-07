Газета
Общество

Беспилотник ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС

БПЛА сдетонировал, врезавшись в градирню
Ведомости

В ночь на 7 октября беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать Нововоронежскую АЭС, сообщил Росэнергоатом. Дрон был подавлен техническими средствами и столкнулся с градирней действующего энергоблока №6. После этого он взорвался.

На градирне остался темный след, но разрушений и пострадавших нет. Радиационный фон в норме и соответствует естественным значениям. Работа станции не нарушена: энергоблоки №4, 5 и 6 функционируют в штатном режиме.

25 сентября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове. По его словам, дрон зацепил одно из зданий на территории строящейся станции. Строение посекло осколками, но угроз возгорания не возникло.

12 сентября украинский БПЛА атаковал здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. По данным «Росатома», беспилотник был подавлен в 03:52 мск на территории промышленной площадки станции. При падении беспилотник сдетонировал рядом с вентиляционной трубой действующего третьего энергоблока. В результате были выбиты несколько окон вспомогательных помещений.

