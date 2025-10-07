Беспилотник ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС

12 сентября украинский БПЛА атаковал здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. По данным «Росатома», беспилотник был подавлен в 03:52 мск на территории промышленной площадки станции. При падении беспилотник сдетонировал рядом с вентиляционной трубой действующего третьего энергоблока. В результате были выбиты несколько окон вспомогательных помещений.