Экс-главу минсельхоза Новгородской области Витвицкого задержали по делу о взятке

В Новгородской области задержали бывшего министра сельского хозяйства региона Виктора Витвицкого по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил Telegram-канал Следственного комитета (СК) РФ.

Его подозревают по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в виде денег в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы. 

По данным следствия, с 2020 по 2025 г. Витвицкий получал от предпринимателей взятки, общая сумма которых составляет более 6,5 млн руб. Отмечается, что эти средства предназначались за незаконные действия в интересах предпринимателей, связанные с получением субсидий на развитие сельского хозяйства и поддержку фермеров на сумму свыше 30 млн руб.

Первого замглавы ФСИН по Челябинской области задержали по подозрению в коррупции

Общество

Кроме того, за денежное вознаграждение подозреваемый помогал решать вопросы, возникающие в ходе фермерской деятельности. В том числе взаимодействие с государственными и муниципальными органами, а также с надзорными, контрольными Новгородской области.

В СК рассказали, что сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения Витвицкому в виде заключения под стражу.

14 ноября по подозрению в коррупции задержали первого замглавы ГУФСИН по Челябинской области Сергея Бульчука, начальника ведомственной службы безопасности Олега Мохова и главного бухгалтера Марину Уфимцеву. В их отношении возбудили уголовные дела по ч. 6 ст. 290 (получение взятки), п. «г», п. «е» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Максимальное наказание по первой статье составляет 15 лет лишения свободы, по второй – 10 лет, по третьей – 15 лет.

