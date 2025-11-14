Экс-главу минсельхоза Новгородской области Витвицкого задержали по делу о взятке

По данным следствия, с 2020 по 2025 г. Витвицкий получал от предпринимателей взятки, общая сумма которых составляет более 6,5 млн руб. Отмечается, что эти средства предназначались за незаконные действия в интересах предпринимателей, связанные с получением субсидий на развитие сельского хозяйства и поддержку фермеров на сумму свыше 30 млн руб.