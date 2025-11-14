МВД пресекло работу двух Telegram-каналов, сдававших мошенникам тысячи аккаунтов
Правоохранители пресекли деятельность двух Telegram-каналов, через которые мошенники ежедневно получали доступ к более чем 1000 арендованных аккаунтов для обмана россиян. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Ведомство уточнило, что операция проводилась УБК МВД России совместно с коллегами из Астраханской области и Луганской народной республики, а также при содействии центра безопасности Max.
В ходе мероприятий задержаны администраторы каналов – подростки 16 и 18 лет. В отношении обоих возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 274.5 УК РФ. Им придется ответить за организацию передачи информации, необходимой для регистрации пользователя сети для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса. По этой статье грозит до 3 лет лишения свободы.
12 ноября МВД распространило рекомендации, как защититься от мошенников в мессенджерах. Гражданам посоветовали обращать внимание на ник отправителя, поскольку злоумышленники могут подстраиваться под официальные аккаунты банков или маркетплейсов, меняя одну букву или добавляя «_bot». Также нужно проверять ссылки перед открытием – они могут вести на фишинговые ресурсы, где похищаются логины и пароли. Еще для безопасности нужно использовать двухфакторную аутентификацию и PIN-коды в приложениях для защиты своих аккаунтов.