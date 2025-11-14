МВД пресекло работу двух Telegram-каналов, сдававших мошенникам тысячи аккаунтов

12 ноября МВД распространило рекомендации, как защититься от мошенников в мессенджерах. Гражданам посоветовали обращать внимание на ник отправителя, поскольку злоумышленники могут подстраиваться под официальные аккаунты банков или маркетплейсов, меняя одну букву или добавляя «_bot». Также нужно проверять ссылки перед открытием – они могут вести на фишинговые ресурсы, где похищаются логины и пароли. Еще для безопасности нужно использовать двухфакторную аутентификацию и PIN-коды в приложениях для защиты своих аккаунтов.