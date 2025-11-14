Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД пресекло работу двух Telegram-каналов, сдававших мошенникам тысячи аккаунтов

Ведомости

Правоохранители пресекли деятельность двух Telegram-каналов, через которые мошенники ежедневно получали доступ к более чем 1000 арендованных аккаунтов для обмана россиян. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Ведомство уточнило, что операция проводилась УБК МВД России совместно с коллегами из Астраханской области и Луганской народной республики, а также при содействии центра безопасности Max.

В ходе мероприятий задержаны администраторы каналов – подростки 16 и 18 лет. В отношении обоих возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 274.5 УК РФ. Им придется ответить за организацию передачи информации, необходимой для регистрации пользователя сети для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса. По этой статье грозит до 3 лет лишения свободы.

12 ноября МВД распространило рекомендации, как защититься от мошенников в мессенджерах. Гражданам посоветовали обращать внимание на ник отправителя, поскольку злоумышленники могут подстраиваться под официальные аккаунты банков или маркетплейсов, меняя одну букву или добавляя «_bot». Также нужно проверять ссылки перед открытием – они могут вести на фишинговые ресурсы, где похищаются логины и пароли. Еще для безопасности нужно использовать двухфакторную аутентификацию и PIN-коды в приложениях для защиты своих аккаунтов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте