Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года

17 октября сообщалось, что ученые Университета транспорта предложили изменить методику учета ДТП и аварийности. Они считают, что включение в статистику всех аварий, а не только случаев с пострадавшими, позволит точнее оценивать аварийность. Также, по их мнению, в доработке нуждается ключевой показатель аварийности, который учитывает МВД, – «транспортный риск». Он учитывает количество погибших на 10 000 ТС. Но сейчас эксперты сравнивают различные категории и виды транспорта по этому показателю.