Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Документ опубликован на портале правовой информации.
Стратегия объемом 46 страниц включает восемь разделов и закрепляет основные понятия, связанные с дорожным движением. В документе дана оценка текущего состояния безопасности на дорогах, приведены статистические данные и перечислены ключевые вызовы.
Отмечается, что ДТП остаются одной из ведущих внешних причин смерти детей и людей трудоспособного возраста и влияют на продолжительность жизни. Согласно данным, приведенным в документе, социально-экономический ущерб от ДТП в 2024 г. превысил 1,5 трлн руб. При этом количество аварий снизилось относительно 2018 г. на 22,1%, а число погибших – на 24,5%.
В числе ожидаемых результатов реализации стратегии указаны: повышение защищенности участников дорожного движения, рост правовой культуры и нетерпимость к нарушениям, совершенствование дорожной инфраструктуры и конструкции транспорта, улучшение качества и скорости оказания помощи пострадавшим.
Правительству поручено в течение шести месяцев утвердить план мероприятий по реализации стратегии.
17 октября сообщалось, что ученые Университета транспорта предложили изменить методику учета ДТП и аварийности. Они считают, что включение в статистику всех аварий, а не только случаев с пострадавшими, позволит точнее оценивать аварийность. Также, по их мнению, в доработке нуждается ключевой показатель аварийности, который учитывает МВД, – «транспортный риск». Он учитывает количество погибших на 10 000 ТС. Но сейчас эксперты сравнивают различные категории и виды транспорта по этому показателю.