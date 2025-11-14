Sony планирует снять фильм про Лабубу

Автором Лабубу стал дизайнер Касинг Лунг из Гонконга. В детском возрасте его семья переехала в Нидерланды, там он увлекся скандинавскими сказками. С 2012 г. Лунг снова стал жить в Гонконге и через три года выпустил собственную книжку «Монстры» про племя эльфов Лабубу.