Sony планирует снять фильм про Лабубу
Фильм, основанный на истории игрушек Лабубу, находится на ранней стадии разработки в киностудии Sony Pictures, пишет издание Deadline.
Компания не стала комментировать порталу эту информацию. Издание напомнило, что Culver Studios выкупила права на экранизацию истории об этих куклах. При этом пока не было принято решение о формате фильма.
Автором Лабубу стал дизайнер Касинг Лунг из Гонконга. В детском возрасте его семья переехала в Нидерланды, там он увлекся скандинавскими сказками. С 2012 г. Лунг снова стал жить в Гонконге и через три года выпустил собственную книжку «Монстры» про племя эльфов Лабубу.