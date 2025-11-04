Газета
Главная / Бизнес /

Дистрибутор игрушек Лабубу вошел в десятку богатейших миллиардеров Китая

Ведомости

Дистрибутор коллекционных игрушек Лабубу (Labubu) Ван Нин вошел в десятку самых богатых миллиардеров Китая. Его состояние оценивается в $22,3 млрд, следует из рейтинга Forbes.

Первые три места в рейтинге заняли Чжан Имин (состояние – $65,5 млрд), Чжун Шаньшань ($58,7 млрд) и Ма Хуатэн ($52,2 млрд).

Ван Нин – основатель сети магазинов коллекционных игрушек Pop Mart. Лабубу появились в ассортименте компании в 2019 г., после заключения соглашения с автором игрушки.

Уродливо-милый тренд: как Вакуку пришел на смену Лабубу

Менеджмент / Предпринимательство

Создателем Лабубу является дизайнер Касинг Лунг. Он родился в Гонконге в 1972 г., в детстве переехал с семьей в Нидерланды, где увлекся скандинавскими сказками. В 2012 г. Лунг вернулся в родной Гонконг и через три года выпустил собственную книжку «Монстры» про племя эльфов Лабубу.

В 2019 г. на него вышел Ван Нин и предложил мощности своей компании Pop Mart. Популярность к игрушкам пришла в 2024 г. благодаря K-pop.

