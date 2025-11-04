Дистрибутор игрушек Лабубу вошел в десятку богатейших миллиардеров Китая

Создателем Лабубу является дизайнер Касинг Лунг. Он родился в Гонконге в 1972 г., в детстве переехал с семьей в Нидерланды, где увлекся скандинавскими сказками. В 2012 г. Лунг вернулся в родной Гонконг и через три года выпустил собственную книжку «Монстры» про племя эльфов Лабубу.