Володин: Госдума обсуждает идею ограничения продажи детям безалкогольного пива

Депутаты Госдумы в конце октября отклонили законопроект о распространении требований к рекламе пива на рекламу безалкогольного пива, который был внесен депутатами из фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. Он говорил, что телеэфир, включая спортивные каналы, «забит рекламой безалкогольного пива». Миронов подчеркивал, что это не пропаганда здорового образа жизни, а продвижение брендов, «в линейке которых пиво без градусов занимает всего 2,2%».