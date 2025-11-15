Газета
Володин: Госдума обсуждает идею ограничения продажи детям безалкогольного пива

Ведомости

В Госдуме обсуждается тема возможного введения ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь, рассказал в своем Telegram-канал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. По его мнению, употребление таких напитков пагубно влияет на психику детей и несет опасность для их здоровья.

Володин со ссылкой на оценки экспертов сообщил, что безалкогольное пиво и вино употребляет сейчас каждый пятый несовершеннолетний – около 6% детей в возрасте 10-13 лет и 21% подростков 16-17 лет.

Такая привычка может сформировать у детей пристрастие к специфическому вкусу алкогольных напитков, «делая их более привлекательными в будущем», отметил спикер Госдумы. Кроме того, «ритуал» ассоциируется у подростков с «удовольствием и имитацией поведения взрослого», а употребление безалкогольного пива и вина может вызвать нездоровый интерес к алкоголю.

«В этой связи обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь», – написал он.

Володин также предложил подписчикам обсудить в комментариях эту инициативу.

Депутаты Госдумы в конце октября отклонили законопроект о распространении требований к рекламе пива на рекламу безалкогольного пива, который был внесен депутатами из фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. Он говорил, что телеэфир, включая спортивные каналы, «забит рекламой безалкогольного пива». Миронов подчеркивал, что это не пропаганда здорового образа жизни, а продвижение брендов, «в линейке которых пиво без градусов занимает всего 2,2%».

