Володин: Госдума обсуждает идею ограничения продажи детям безалкогольного пива
В Госдуме обсуждается тема возможного введения ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь, рассказал в своем Telegram-канал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. По его мнению, употребление таких напитков пагубно влияет на психику детей и несет опасность для их здоровья.
Володин со ссылкой на оценки экспертов сообщил, что безалкогольное пиво и вино употребляет сейчас каждый пятый несовершеннолетний – около 6% детей в возрасте 10-13 лет и 21% подростков 16-17 лет.
Такая привычка может сформировать у детей пристрастие к специфическому вкусу алкогольных напитков, «делая их более привлекательными в будущем», отметил спикер Госдумы. Кроме того, «ритуал» ассоциируется у подростков с «удовольствием и имитацией поведения взрослого», а употребление безалкогольного пива и вина может вызвать нездоровый интерес к алкоголю.
«В этой связи обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь», – написал он.
Володин также предложил подписчикам обсудить в комментариях эту инициативу.
Депутаты Госдумы в конце октября отклонили законопроект о распространении требований к рекламе пива на рекламу безалкогольного пива, который был внесен депутатами из фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. Он говорил, что телеэфир, включая спортивные каналы, «забит рекламой безалкогольного пива». Миронов подчеркивал, что это не пропаганда здорового образа жизни, а продвижение брендов, «в линейке которых пиво без градусов занимает всего 2,2%».