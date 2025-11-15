В Госдуме предложили повысить штрафы чиновникам за злоупотребление полномочиями

Сейчас злоупотребление должностными полномочиями, как напоминает ТАСС, наказывается штрафом в размере до 80 000 руб. или в размере заработной платы за период до шести месяцев. Предусматривается также наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, а также принудительных работ на срок до четырех лет, либо ареста на срок до полугода или лишения свободы на срок до четырех лет.