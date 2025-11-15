Газета
В Госдуме предложили повысить штрафы чиновникам за злоупотребление полномочиями

Ведомости

Штрафы для чиновников за злоупотребление должностными обязанностями следует увеличить, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Письмо с такой инициативой он направил на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

«Прошу сообщить позицию Министерства юстиции в отношении целесообразности существенного повышения штрафов по ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями"», – говорится в письме.

Правительство ранее одобрило увеличение штрафов за преступления в сфере экономики. Поправки в Уголовный кодекс предусматривают повышение размеров штрафов примерно в 1,5–2 раза, сообщили «Ведомостям» два источника. На этой неделе кабмин внес проект на рассмотрение Госдумы. Делягин считает, что штрафы для чиновников необходимо увеличить в той же степени.

Сейчас злоупотребление должностными полномочиями, как напоминает ТАСС, наказывается штрафом в размере до 80 000 руб. или в размере заработной платы за период до шести месяцев. Предусматривается также наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, а также принудительных работ на срок до четырех лет, либо ареста на срок до полугода или лишения свободы на срок до четырех лет.

