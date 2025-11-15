Жителей Москвы призвали быть внимательнее на улице из-за гололедицы
Комплекс городского хозяйства Москвы призвал местных жителей быть внимательнее на улице с 15 по 16 ноября из-за снега и гололедицы. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию.
По прогнозам синоптиков, в выходные дни в столице ожидаются дождь и снег, а в вечерние часы понижение температуры воздуха до -1 градуса, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы постоянно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
15 ноября в Москве выпал первый снег. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что снег появился в столице с опозданием на месяц. За сутки выпало 20% месячной нормы. По прогнозам синоптика, снежный покров будет неустойчивым и к середине недели растает. К следующим выходным он прогнозируется снова, а к концу ноября снег достигнет высоты в 3-8 см, местами 8-13 см.
Обычно первый снег в Москве появляется 17 октября.