Жителей Москвы призвали быть внимательнее на улице из-за гололедицы

15 ноября в Москве выпал первый снег. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что снег появился в столице с опозданием на месяц. За сутки выпало 20% месячной нормы. По прогнозам синоптика, снежный покров будет неустойчивым и к середине недели растает. К следующим выходным он прогнозируется снова, а к концу ноября снег достигнет высоты в 3-8 см, местами 8-13 см.