РУСАДА примет участие во всемирной конференции WADA

Ведомости

Представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) примут участие в работе ежегодной всемирной антидопинговой конференции Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщила ТАСС генеральный директор российского агентства Вероника Логинова.

По ее словам, сотрудников РУСАДА несколько лет не было среди участников организованных WADA мероприятий. В этом года Логинова и два руководителя отделов агентства по образованию и по науке зарегистрировались и получили соответствующие подтверждения от организаторов.

Логинова добавила, что не поднимала вопрос о необходимости переговоров с руководством WADA по вопросу восстановления статуса. Конференция всемирного агентства пройдет со 2 по 5 декабря в южнокорейском Пусане.

WADA в сентябре 2023 г. объявило, что РУСАДА не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в российское законодательство. В марте министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что WADA и Россия могут восстановить отношения в скором времени. Он пояснил, что РФ разделяет «абсолютно все ценности» и поддерживает кодекс WADA.

