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Дегтярев допустил улучшение отношений с WADA

Ведомости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Россия могут восстановить отношения в скором времени, заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Хочу, чтобы те, кто будет нас читать и смотреть, поняли: мы союзники с WADA – Всемирным антидопинговым агентством. Целиком и полностью. Разделяем абсолютно все ценности, поддерживаем кодекс, боролись с этим злом, боремся и будем бороться. Поэтому прогнозирую улучшение отношений с WADA в самое ближайшее время», – сказал он (цитата по ТАСС).

Дегтярев пояснил, что для этого WADA должно принять решение на основе дорожной карты, а РФ «немножко поправить наш 329-й федеральный закон о физкультуре, изменить там несколько пунктов, что и сделаем в ближайшие месяцы в весеннюю сессию Госдумы».

WADA в сентябре 2023 г. объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в российское законодательство.

В июне 2024 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия выплатит членский взнос и продолжит взаимодействовать со Всемирным антидопинговым агентством WADA. В начале июня WADA сообщило, что США и Россия стали самыми крупными должниками по выплате взносов. Тогда Россия не погасила задолженность за 2023 г. ($1,26 млн) и не приступала к выплате взноса за 2024 г. ($1,33 млн).

16 марта 2022 г. в связи с выходом РФ из Совета Европы в Минспорта сочли действующие финансовые критерии взносов в WADA неприемлемыми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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