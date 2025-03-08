Дегтярев допустил улучшение отношений с WADA
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Россия могут восстановить отношения в скором времени, заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
«Хочу, чтобы те, кто будет нас читать и смотреть, поняли: мы союзники с WADA – Всемирным антидопинговым агентством. Целиком и полностью. Разделяем абсолютно все ценности, поддерживаем кодекс, боролись с этим злом, боремся и будем бороться. Поэтому прогнозирую улучшение отношений с WADA в самое ближайшее время», – сказал он (цитата по ТАСС).
Дегтярев пояснил, что для этого WADA должно принять решение на основе дорожной карты, а РФ «немножко поправить наш 329-й федеральный закон о физкультуре, изменить там несколько пунктов, что и сделаем в ближайшие месяцы в весеннюю сессию Госдумы».
WADA в сентябре 2023 г. объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в российское законодательство.
В июне 2024 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия выплатит членский взнос и продолжит взаимодействовать со Всемирным антидопинговым агентством WADA. В начале июня WADA сообщило, что США и Россия стали самыми крупными должниками по выплате взносов. Тогда Россия не погасила задолженность за 2023 г. ($1,26 млн) и не приступала к выплате взноса за 2024 г. ($1,33 млн).
16 марта 2022 г. в связи с выходом РФ из Совета Европы в Минспорта сочли действующие финансовые критерии взносов в WADA неприемлемыми.