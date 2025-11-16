Минобрнауки: сроки обучения в вузах по новой системе будут разными
Сроки обучения при переходе на новую модель высшего образования будут зависеть от времени, необходимого для подготовки по специальности, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ. Длительность обучения составит от четырех до шести лет.
Переход к новой системе ведущие российские университеты начнут в 2026–2027 учебном году. По данным министерства, короткие четырехлетние программы предусмотрены для сферы туризма и индустрии гостеприимства. Пять лет будут учиться будущие инженеры, врачи и учителя, а шестилетний период утвержден для «более сложных и наукоемких» направлений.
Вариативность сроков получения высшего образования, как отметили в ведомстве, позволит «найти баланс между запросами экономики, стандартами качественного фундаментального образования и интересами самих студентов».
В мае 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования. В период с 2023-го по 2026-й учебные годы эксперимент проводится в шести вузах страны. Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев говорил, что вузы России должны перейти на новую модель высшего образования в 2027 г.