Минобрнауки: сроки обучения в вузах по новой системе будут разными

В мае 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования. В период с 2023-го по 2026-й учебные годы эксперимент проводится в шести вузах страны. Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев говорил, что вузы России должны перейти на новую модель высшего образования в 2027 г.