Главная / Общество /

Умер 27-летний актер дубляжа Петр Вечерков

Ведомости

В Санкт-Петербурге на 28-м году скончался актер дубляжа Петр Вечерков, сообщается в группе «Русский дубляж» во «ВКонтакте». 

«Жуткие новости из Петербурга. Не стало Петра Вечеркова. Ему было 27 лет», – говорится в публикации.

По данным сообщества, Вечерков занимался озвучкой с восьми лет. На его счету многие озвученные персонажи, среди которых Галли («Бегущий в лабиринте»), Бен («Наследники»), Гейб («Держись, Чарли») Енох («Дом странных детей мисс Перегрин»), Макс Кентон («Живая сталь»), Гарри («Каратэ-пацан»).

Подробностей о смерти Вечеркова нет, но известно, что последние месяцы актер тяжело болел, говорится в посте. 

В конце октября на 70-м году жизни после тяжелой болезни скончался актер и режиссер дубляжа Андрей Гриневич. В последние месяцы актер не работал, но продолжал принимать участие в некоторых проектах в качестве режиссера. Гриневич известен благодаря русскому дубляжу Брюса Уиллиса в фильмах «Крепкий орешек – 2» и «Осада», Майкла Мэдсена в «Бладрейне» и «Городе грехов», Антонио Бандераса в «Филадельфии» и др.

