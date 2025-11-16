Умер 27-летний актер дубляжа Петр Вечерков
В Санкт-Петербурге на 28-м году скончался актер дубляжа Петр Вечерков, сообщается в группе «Русский дубляж» во «ВКонтакте».
«Жуткие новости из Петербурга. Не стало Петра Вечеркова. Ему было 27 лет», – говорится в публикации.
По данным сообщества, Вечерков занимался озвучкой с восьми лет. На его счету многие озвученные персонажи, среди которых Галли («Бегущий в лабиринте»), Бен («Наследники»), Гейб («Держись, Чарли») Енох («Дом странных детей мисс Перегрин»), Макс Кентон («Живая сталь»), Гарри («Каратэ-пацан»).
Подробностей о смерти Вечеркова нет, но известно, что последние месяцы актер тяжело болел, говорится в посте.
В конце октября на 70-м году жизни после тяжелой болезни скончался актер и режиссер дубляжа Андрей Гриневич. В последние месяцы актер не работал, но продолжал принимать участие в некоторых проектах в качестве режиссера. Гриневич известен благодаря русскому дубляжу Брюса Уиллиса в фильмах «Крепкий орешек – 2» и «Осада», Майкла Мэдсена в «Бладрейне» и «Городе грехов», Антонио Бандераса в «Филадельфии» и др.