Умер 27-летний актер дубляжа Петр Вечерков

В конце октября на 70-м году жизни после тяжелой болезни скончался актер и режиссер дубляжа Андрей Гриневич. В последние месяцы актер не работал, но продолжал принимать участие в некоторых проектах в качестве режиссера. Гриневич известен благодаря русскому дубляжу Брюса Уиллиса в фильмах «Крепкий орешек – 2» и «Осада», Майкла Мэдсена в «Бладрейне» и «Городе грехов», Антонио Бандераса в «Филадельфии» и др.