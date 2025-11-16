Мошенники придумали схему «выплат ветеранам труда» для обмана пенсионеров
Мошенники начали представляться сотрудниками городской администрации и предлагать «выплаты ветеранам труда» для обмана пенсионеров. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями (УБК) МВД России.
Для получения «выплат» или иных «наград» мошенники просят пенсионеров зарегистрироваться в личном кабинете и предоставить свои персональные данные.
Управление МВД указало, что сотрудники администрации не звонят гражданам с предложениями о выплатах и не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номера карт или коды из СМС по телефону.
В МВД сообщили 16 ноября, что мошенники применяют актуальные геоданные граждан для запугивания и обмана. Злоумышленники устанавливают доверительные отношения на сайтах знакомств, чтобы получить доступ к местонахождению жертвы.