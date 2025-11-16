В Московской области возбудили уголовное дело по факту убийства ребенка
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело шестилетнего мальчика в одной из квартир в Балашихе Московской области. Об этом сообщает Следственный комитет России в Telegram.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
В ведомстве добавили, что следователи проверяют информацию о том, относятся ли фрагменты тела ребенка, обнаруженного в Гольяновском пруду Москвы, к мальчику, тело которого нашли в Балашихе.
ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что речь идет об одном ребенке, следствие считает подозреваемыми в убийстве его родителей.
16 ноября в Гольяновском пруду были обнаружены останки ребенка – его голова лежала в школьном рюкзаке.