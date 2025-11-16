Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Московской области возбудили уголовное дело по факту убийства ребенка

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело шестилетнего мальчика в одной из квартир в Балашихе Московской области. Об этом сообщает Следственный комитет России в Telegram.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В ведомстве добавили, что следователи проверяют информацию о том, относятся ли фрагменты тела ребенка, обнаруженного в Гольяновском пруду Москвы, к мальчику, тело которого нашли в Балашихе.

ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что речь идет об одном ребенке, следствие считает подозреваемыми в убийстве его родителей.

16 ноября в Гольяновском пруду были обнаружены останки ребенка – его голова лежала в школьном рюкзаке.

Читайте также:На востоке Москвы в пруду обнаружили останки несовершеннолетнего
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте