Жителя Тульской области задержали за финансирование ВСУ криптовалютой

7 ноября сообщалось, что ФСБ задержала жителя Тамбовской области, который передавал данные украинскому блогеру, связанному с военной разведкой. Тогда в отношении него также возбудили дела по ст. 275 УК РФ и ст. 205.1 УК РФ о финансировании терроризма.