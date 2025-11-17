Жителя Тульской области задержали за финансирование ВСУ криптовалютой
ФСБ задержала 32-летнего жителя Тульской области, которого подозревают в переводе криптовалюты вооруженным формированиям Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, мужчина оказывал финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России. Ему предъявлено обвинение в госизмене по ст. 275 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В сообщении отмечается, что средства переводились в пользу украинских вооруженных формирований с использованием криптовалюты. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
«ФСБ России вновь обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание», – заявили в ЦОС.
7 ноября сообщалось, что ФСБ задержала жителя Тамбовской области, который передавал данные украинскому блогеру, связанному с военной разведкой. Тогда в отношении него также возбудили дела по ст. 275 УК РФ и ст. 205.1 УК РФ о финансировании терроризма.